Киев, 9 февраля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Участие США в урегулировании конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» вместе с Россией, Украиной, Францией и Германией не будет способствовать разрешению кризиса. Об этом 9 февраля заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

Bundeskanzlerin.de Лидеры стран «нормандской четвёрки». 2015

В свою очередь украинские эксперты cчитают, что смена формата переговоров должна сопровождаться изменением повестки переговорного процесса и целей.

В частности директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала предложил Киеву и Москве начать работу над подписанием мирного договора.

«Сомневаюсь, что у США есть желание принимать участие в «нормандском формате». Как правило, США сами создают форматы… Формат должен решать определенные задачи. Если мы говорим о минском формате, то там есть пункт о полном прекращении огня. Этого до сих пор не произошло. И самое главное — вывод иностранных войск с территории Украины. Поможет ли это «нормандскому формату» — тоже вопрос. Нужно выходить на новый порядок дня, который будет заключаться в подписании мирного договора с Россией. Говорят, у нас «гибридная война». Но нам надо подписать с Россией мир, тем самым еще раз признать её агрессором. Этот порядок дня может формироваться под новый формат. Там, без сомнения, должны быть США», — сказал Бала 9 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, экс-глава МИД Украины Константин Грищенко отметил, что пока работа спецпредставителя Госдепа Волкера по защите украинских интересов, полностью устраивает Киев.

«Россия довольна тем каналом для переговоров с США. Если привлекать США к «нормандскому формату», то большой договоренности, которая будет включать разноплановые интересы США и РФ за счет украинских интересов, достичь будет очень сложно. А возможность решать все основные вопросы в двустороннем формате, с точки зрения Москвы, более продуктивна для достижения её интересов. Хотя на сегодняшний день США занимают довольно принципиальную позицию. Тут речь идет не об участии США в том или ином формате, а о позиции США. Насколько я знаю, позиция США формируется на достаточно высоком уровне, который не включает президента Трампа. Он сохраняет за собой право в какой-то удобный момент скорректировать позицию. Но до этого времени Украине должно быть комфортно, что её интересы представляет спецпредставитель Волкер», — сказал Грищенко.

При этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прогнозирует, что в ближайшее время США усилят давление на Россию.

«На Россию усиливается давление со стороны США. Это видно по болезненной и нервной реакции на публикацию части списков российских олигархов, которые спрятали деньги в Америке. Без сомнения, есть давление из-за Донбасса. Волкер постоянно озвучивает какие-то инициативы, которые Россия отбрасывает. Для дипломатии это очень плохо. Это значит, что одна из сторон не является конструктивной и не хочет реально работать. Поэтому сегодня США для России являются серьезным раздражителем… Давление США на Россию будет нарастать. Они хотят этого избежать всеми возможными и невозможными способами. Боюсь, что у них ничего не выйдет», — сказал Огрызко.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что реализация Минских соглашений «зашла в тупик».

Макрон отметил необходимость"активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией» для разрядки ситуации в регионе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики отметил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость конкретных мер по снятию напряженности и облегчению страданий населения, а также упрочения режима прекращения огня и незамедлительной активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 декабря 2017 года глава ДНР Александр Захарченко поддержал участие США в переговорах по Донбассу. По его словам, участие Вашингтона в переговорном процессе может способствовать выполнению Киевом Минских соглашений.

Он считает, что это вынужденная мера, поскольку США де-факто управляют Украиной, а к призывам из стран Европы и России киевские политики не прислушиваются.

«Если брать Европу, Россию и Украину, де-факто в этих встречах должна участвовать ещё и Америка. Потому что она де-факто управляет Украиной. Её нет. Мы не против, чтобы она там участвовала. Нам всё равно, кто заставит Украину выполнять Минские соглашения», — сказал Захарченко.

Напомним, 8 февраля председатель мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что представители Украины, России, Франции и Германии обсудят конфликт в Донбассе в «нормандском формате» во время Мюнхенской конференции. Она пройдет в Германии на следующей неделе.