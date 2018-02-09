Вашингтон, 9 февраля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Американские военные сообщили о результатах ударов БПЛА по боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана и Пакистана, 9 февраля передает агентство Associated Press.

U.S. Army Американский дрон

По словам военных, в четверг, 8 февраля, семеро боевиков были убиты ударом беспилотника в деревне Горвак в пакистанской провинции Северный Вазиристан. Целью удара был местный полевой командир Кудрат Улла.

Кроме того, 8 февраля в афганской провинции Пактика беспилотник США уничтожил автомобиль с боевиками-талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Погибли четверо исламистов.

Также, по неподтвержденной информации, ударом беспилотника мог быть уничтожен полевой командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халид Мехсуд.

Напомним, ранее сообщалось о возможной гибели 7 февраля в Афганистане в результате авиаудара беспилотника США одного из лидеров пакистанского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хана Саида.