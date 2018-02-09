Брюссель, 9 февраля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Европейский Союз является самым большим торговым партнером Азербайджана, доля стран ЕС во внешнем торговом обороте Азербайджана составляет 46,5%. Oб этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС — Азербайджан сказала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

europa.eu Федерика Могерини

«ЕС также является самым крупным прямым иностранным инвестором в Азербайджане. В настоящее время Азербайджан хочет диверсифицировать свою экономику. В то же время мы хотим ускорить вхождение Азербайджана во Всемирную торговую организацию», — приводит слова Могерини АПА.

Говоря о Южном газовом коридоре, она подчеркнула, что он является одним из примеров сотрудничества в энергетической сфере ЕС с Азербайджаном.

«Этот проект служит интересам как Азербайджана, так и ЕС», — сказал Могерини.

По ее словам, открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс в прошлом году стало шагом, обеспечивающим транспортную связь ЕС с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Центральной Азией.

«Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в прошлом году также стало важным шагом в расширении транспортных связей между странами Европейского Союза, Турцией, Грузией, Азербайджаном и Центральной Азией», — сказала Могерини.

Верховный представитель ЕС также подчеркнула, что авиационное соглашение, которое, в настоящее время, находится на стадии переговоров между Азербайджаном и ЕС, также способствует усилению связей двух сторон.

«Возможность для людей из Азербайджана и государств Европейского Союза путешествовать, встречаться друг с другом, посещать страны друг друга имеет стратегическую, геополитическую значимость», — сказал Могерини.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот со странами Европейского союза в 2017 году составил $9,4 млрд, что на 52% больше показателя 2016 года. В прошлом году Азербайджан экспортировал в страны ЕС товары на $7,45 млрд.