Воронеж, 9 февраля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В Воронеже направлено в суд дело местной жительницы, обвиняемой вмошенничестве в значительном и особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, в 2014−15 гг. обвиняемая убедила нескольких человек, что является «ясновидящей», которая может разрешать сложные жизненные ситуации. Она проводила с потерпевшими сеансы, на которых они передавали ей денежные средства под предлогом улучшения финансового положения.

Филипп Малявин. Прорицатель

В результате «ясновидящая» пятерых потерпевших передать ей денежные средства на общую сумму более 28 млн. рублей. Вину в мошенничестве она не признала, «ясновидящей» грозит до 10 лет лишения свободы.