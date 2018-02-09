Манила, 9 февраля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным отказаться от покупки канадских вертолетов и призвал также прекратить закупки оружия у США, 9 февраля передает агентство Associated Press.

Родриго Дутерте

Прежде всего Дутерте призвал отказаться от контракта с Канадой о поставках вертолетов Bell 412EPI на $233 млн.

«Я хочу сказать вооруженным силам, чтобы они прекратили сделку и больше к ней не возвращались. Мы будем искать другого поставщика», — заявил Дутерте в выступлении по телевидению Филиппин.

Решение стало ответом на заявление канадского правительства, что поставленные вертолеты могут использоваться на Филиппинах в операциях, связанных с «нарушением прав человека».

Дутерте призвал в принципе больше не покупать оружие «из Канады или из Соединенных Штатов, потому что они всегда ставят условия».

При этом президент Филиппин отметил, что на его личное доброе отношение к президенту США Дональду Трампу проблемы с закупкой американского оружия никак не повлияют.

«Он хороший президент, он делает все для своей страны. Люди просто его не понимают», — заявил Дутерте.

Напомним, в 2016 году президент Филиппин Родриго Дутерте уже отменял поставку 26 тыс. автоматов М4 из США. Причиной также послужили «неприемлемые условия» Соединенных Штатов.