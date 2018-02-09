Ташкент, 9 февраля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Посольство Узбекистана на Украине организует поездку делегации ассоциации животноводов Украины в Ташкент для установления тесных отношений и развития узбеко-украинского делового сотрудничества, сообщает 9 февраля «Жахон».

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиноферма

Визит состоится во второй декаде февраля. Украинскую делегацию возглавит председатель ассоциации Ирина Парамар. Переговоры пройдут в министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Планируется, что в мероприятии примут участие хоким (глава) Ташкентской области, руководители фермерских хозяйств Узбекистана, а также руководство Ассоциации племенного животноводства республики.

Планируется, что стороны обсудят совместный проект по разведению свиней и крупного рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года правительство Узбекистана обнародовало программу развития животноводства в республике на 2017−2020 годы, на которую будет выделено $227,8 млн.

Планируется, что Международный банк реконструкции и развития выделит кредит в размере $30 млн, а Международная ассоциация развития — $120 млн.