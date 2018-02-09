Калуга, 9 февраля, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Калужский адвокат Эльвира Давыдова помогла уроженцу Китая по имени Лю, после восьмимесячного пребывания покинуть Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области. Благодаря настойчивости адвоката, федеральный судья в Малоярославецком районном суде Калужской области освободил человека без гражданства, апатрида Лю освободил из места принудительного содержания, но отказал в прекращении исполнения постановления о выдворении за пределы Российской Федерации. Об этом 9 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM юрисконсульт Калужского регионального общественного движения «За права человека» Любовь Мосеева-Элье.

Balansart.ru Китайская грамота

По её словам, китаец Лю уроженец приграничной с российским Владивостоком провинции Китая давно покинул свою родину перебрался в Россию и длительное время проживал в областях Центральной России. В Ярославской области он женился на русской женщине от которой имеет маленького сына Александра.

Чтобы содержать семью Лю отправился на заработки в Калужскую область, к земляку китайцу-фермеру гражданину Российской Федерации, который выращивает лук в Малоярославцеком районе. .

Между тем, неприятности у Лю начались после того, как он потерял документы, после чего по решению суда миграционные власти поместили китайца Лю в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калужской области.

На запросы адвоката Эльвиры Давыдовой, оказывающие правовые консультации заключенным калужским иностранцам, посольство КНР в РФ отказалось признать Лю гражданином Китая и не выдает ему документы для его отправки на родину. И хотя согласно закону о гражданстве, Российская Федерация должна легализовать апатрида Лю, но уже более пять месяцев МИД России упорно не отвечает по данному вопросу калужским миграционщикам.

По мнению адвоката Эльвиры Давыдовой, когда будет получен хоть какой-нибудь ответ из российского МИДа, а миграционная полиция прекратит отказывать Лю во временном убежище и в установлении личности, тогда ею будет подано в новое заявление в суд о прекращении выдворения китайца Лю с территории Российской Федерации.

Напомним, в 2017 году в Калужской области было пресечено 4775 нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране, а также 1105 — незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации;

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в данной сфере, должностными лицами УМВД России по Калужской области вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму 34 772 тыс. рублей, взыскано административных штрафов на сумму 18 491 тыс. рублей.

За пределы Российской Федерации выдворено 330 человек.

По итогам работы по противодействию незаконной миграции в 2017 году сотрудниками УМВД России по Калужской области возбуждено 2495 уголовных дел в сфере миграции, в том числе: 21 — незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации; девять — организация незаконной миграции.

В минувшем году калужскими миграционщиками принято 11 706 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Наибольшее количество заявлений принято от граждан Украины — 3241, Узбекистана — 2078, Молдавии — 2040, Таджикистана — 1931, Армении — 1735.

Всего в 2017 году на территории Калужской области было зарегистрировано 246 тыс. 867 иностранных граждан.