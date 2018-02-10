Москва, 10 февраля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. ИА REGNUM провело исследование сервиса «Яндекс.Новости», которое показало, что «Яндекс» продвигает в топ определённые СМИ, тем самым формируя информационную повестку России, в том числе и в политической сфере. По мнению ИА REGNUM, компания создает недобросовестную конкуренцию, в связи с чем агентство подало на «Яндекс» жалобу в Федеральную антимонопольную службу. В социальных сетях активно обсуждают исследование и в основном разделяют точку зрения ИА REGNUM.

Иван Шилов Политические роботы «Яндекса»

Пользователи отмечают, что о ручном регулировании топа новостей в «Яндексе» говорят уже давно, причем разные источники. По их мнению, компания только делает вид, что является беспристрастным сервисом новостей, в то время как на самом деле занимается прямой либеральной пропагандой.

«Четко видно, какие именно они создают акценты. Их новостные предпочтения в топе не сильно отражают реальность, они эту реальность формируют, то есть под видом беспристрастного сервиса новостей занимаются прямой и неприкрытой либеральной пропагандой», — считает Василий Т.

При этом пользователи отмечают, что однообразие источников, которые систематически попадают в топ «Яндекс.Новостей», заметно невооруженным глазом. В соцсетях подчеркивают, что исследование, которое провело ИА REGNUM, в очередной раз стало четко обоснованным доказательством этого.

«Однообразие «Яндекс"-топа вообще бросается в глаза. Не могу сказать, что Яндекс тут не в своём праве (это как раз пусть ФАС выясняет), но то, что «Яндекс» целенаправленно формирует информационную повестку в России — это давно многие говорили. А на счёт того, что «Регнум» предоставил собранную статистику — отдельное спасибо, очень интересно», — пишет Юрий Л.

Некоторые пользователи более критично высказались по этому поводу, назвав «Яндекс» «рупором тоталитарной пропаганды».

«Рупор тоталитарной пропаганды должен перестать навязывать людям свою искаженную картину мира, приправленную белоленточными специями», — заключил Дмитрий Л.

В сети также сравнили топ новостей с поисковой выдачей, в которой отдельным окном отображается реклама. По мнению пользователей, топ сейчас можно сравнить с той самой проплаченной рекламой, в то время как он должен строиться, по идее, на прозрачных принципах.

«Это вопрос общественной значимости, вопрос политики, если хотите. Ведь в обычном поиске есть отдельно реклама, за которую заплатили, а есть поисковая выдача, которая строится по довольно прозрачным принципам. Также должно быть и в новостях», — считает Алексей Л.

Он также вспомнил о ранее существовавшем топе «Яндекс.Блоги». В 2014 году компания была вынуждена закрыть его, так как данные на сервисе отображались «не вполне корректно». Проще говоря, формирование топа была далеко не объективным процессом. По мнению Алексея Л., такая же участь должна постигнуть и топ новостей, ведь их формирование, по сути, не особо отличается.

И хотя в социальных сетях придерживаются мнения, что такая ситуация с топом новостей не должна существовать в современной реальности, многие сомневаются в том, что жалоба ИА на «Яндекс» возымеет нужный эффект.

«Толк будет? ФАС только сопли жует и копеечные штрафы монополистам выставляет», — отметил Сергей С.

Нашлись и пользователи, которые выступили в пользу «Яндекса». По их мнению, любое СМИ, представителей которого не устраивает формирование топа в «Яндексе», может воспользоваться любым другим ресурсом, тем самым якобы решив проблему. Они также отмечают, что раз «Яндекс» смог занять позицию монополиста, значит, всё делает правильно.

«Яндекс — это частный сайт. Он вправе размещать на своих страницах всё, что пожелает (кроме, быть может, явной «запрещёнки» вроде ЦП). И настраивать свои алгоритмы он тоже может, как хочет. Если это кого-то не устраивает, он вправе пойти на любой другой сайт. Интернет большой, гуляй не хочу. С другой стороны, если Яндексу удалось добиться лидирующих позиций — наверное, он что-то делает правильно. Поэтому — поддерживаю Яндекс», — высказался пользователь StjarnornasFred.

Некоторые пользователи считают, что требование убрать топ новостей из «Яндекса» и вовсе является неадекватным, так как по каким-то причинам не может быть приведено в действие. При этом для них пока остается не ясным, что именно сделает ФАС, если все-таки признает жалобу обоснованной.

«Ну это требование вообще неадекватное. По этой логике нужно не только Яндексу, а всем новости с главных страниц убрать. Этого они точно не добьются. Т. е. Яндекс может сам это сделать, а ФАС ему это предписать не может. А вот что может сделать ФАС, если все-таки признает жалобу обоснованной? Что в рамках их полномочий можно по закону стребовать с новостного агрегатора? Пока неясно», — задаётся вопросом Сергей Б.

Другие же пользователи не задаются вопросами, как именно ФАС отреагирует на жалобу ИА REGNUM и какие действия предпримет по отношению к «Яндексу», лишь подчеркивая, что справедливость должна восторжествовать, а каким образом это произойдет — уже не столь важно.

«Молодцы! Справедливость должна восторжествовать!» — заключила Анна Л.

Напомним, 5 февраля ИА REGNUM сообщило, что подаёт в Федеральную антимонопольную службу жалобу на «Яндекс». По мнению агентства, компания пользуется своим положением монополиста на рынке интернет-СМИ и манипулирует рейтингами СМИ в топ-5 «Яндекс.Новости». Тем самым сервис систематически нарушает закон «О защите конкуренции», создавая привилегированные условия для определенного круга СМИ. Кроме того, таким образом «Яндекс» формирует информационную повестку России, в том числе политическую, которая не всегда соответствует реальности.