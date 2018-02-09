Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 февраля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области в аукционе на ремонт школы победила фирма, которую возглавляла жена председателя закупочной комиссии — заместителя мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.

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В июне 2017 года МОУ «Начальная школа №5» разместило аукцион на право выполнения ремонтных работ на 3,6 млн рублей. Его выиграло подмосковное ООО «Фуд-Сервис». Но Переславская межрайонная прокуратура выяснила, что генеральный директор победившего в аукционе ООО «Фуд-Сервис» приходится законной супругой председателю закупочной комиссии заказчика.

Должность председателя комиссии, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, на тот момент занимал заместитель мэра Переславля-Залесского Сергей Дьячков.

«ООО «Фуд-Сервис» предоставило в составе своей заявки недостоверную информацию. Согласно предупреждению антимонопольного органа компания в срок до 26 февраля 2018 года должна исправить это положение», — сказал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.

Когда УФАС выявило нарушения закона, Сергей Дьячков уже уволился из мэрии Переславля. Он работал вице-мэром с декабря 2016 года по октябрь 2017-го и курировал социальные вопросы. Дьячков приехал в Переславль из Подмосковья после смены руководства города. В городе он запомнился тем, что 9 мая 2017 года попал в ДТП и отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь. До переславского суда дело так и не дошло.

Что же касается ремонта школы, то он был сделан, а деньги заплачены.