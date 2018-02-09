Киржач, Владимирская область, 9 февраля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. В Киржачском районе Владимирской области 9 февраля состоялось первое заседание суда по иску о признании незаконными действий территориальной избирательной комиссии при регистрации инициативной группы, которая хочет провести референдум по вопросу о строительстве мусороперерабатывающего завода около села Филипповское. Избирательная комиссия попросту затягивает суд, что помешает провести голосование в день выборов президента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист инициативной группы Александр Посталакий.

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На судебном заседании ТИК предоставил два ходатайства. Первое — о признании ТИКа ненадлежащим ответчиком. Это ходатайство суд отклонил. Второй документ — о переносе судебного заседания. Причина — комиссия якобы получает какую-то полиграфическую продукцию.

«Нам цель ходатайств абсолютно понятна. Она заключалась в двух обстоятельствах. Первое — дать возможность прокуратуре обжаловать решение совета народных депутатов сельского поселения Филипповское. Второй момент: даже если на заседании, которое перенесено на 20 февраля, будет принято решение, которое требует немедленного исполнения, то мы все равно не попадаем на 18 марта. У нас не хватит времени. Это значит, что референдум будет после 18 марта», — сказал юрист.

По словам собеседника ИА REGNUM, ТИК настаивает на том, что регистрация инициативной группы не состоялась из-за протеста местной прокуратуры, который был направлен на решение сельского совета народных депутатов. Депутаты признали, что вопросы, предложенные для референдума, соответствуют законодательству. При этом депутаты 6 февраля отклонил протест. Теперь решение может быть отменено только через суд, если прокуратура подаст иск.

Инициативная группа считает, что это — не причина для бездействия. ТИК должен был либо зарегистрировать группу, либо отказать. Но не тянуть время.

Следующее заседание по иску состоится 20 февраля.

Отметим, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова запретила проводить 18 марта на избирательных участках опросы. Однако юристы утверждают, что это относится не к референдумам, а к опросам общественного мнения.

«Памфилова не о референдумах, она говорит о непонятных опросах общественного мнения, которые проводятся в зданиях, где расположены участки, но не на избирательных участках. Это не референдумы, именно в юридической плоскости. Референдумы регулируются законом», — сказал Александр Посталакий.

ИА REGNUM напоминает, что инициативная группа выступает против строительства мусороперерабатывающего завода рядом с селом Филипповское. Жители села считают, что земли были проданы незаконно, а строительство объекта обернется экологической катастрофой.

Мусорный скандал разгорелся летом 2017 года, после того, как вице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина подписала инвестиционный проект, согласно которому было одобрено возможное строительство мусороперерабатывающего завода около села. Согласно документу, финансирование составит более 1,2 млрд рублей. В год предприятие должно перерабатывать до 150 тысяч тонн отходов. Из Москвы должно поступать примерно 100 тысяч тонн, а из Владимирской области — 50 тысяч тонн.