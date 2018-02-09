Ереван, 9 февраля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Если Серж Саргсян решит выдвинуться кандидатом на пост премьер-министра, это может привести к обострению внутриполитической ситуации в Армении. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил глава оппозиционной фракции «Елк» (Выход») Никол Пашинян перед голосованием по законопроекту «О помиловании», согласно которому будущий президент будет только подписывать помилования после их представления со стороны премьер-министра.

president.am Серж Саргсян

Никол Пашинян, в частности, заметил, что его утверждения относительно премьерских амбиций Сержа Саргсяна так и не были опровергнуты представителями правящей Республиканской партии Армении (РПА).

«Во время обсуждения этих вопросов я, по сути, сделал утверждение о том, что у РПА де-факто есть внутреннее решение выдвинуть Сержа Саргсяна в качестве кандидата на пост премьер-министра, и это на самом деле не было опровергнуто. Я хочу еще раз констатировать: если Серж Саргсян, несмотря на свое обещание, решит выдвинуться на пост премьер-министра, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию в Армении», — приводит слова Пашиняна azatutyun.am.

Законопроект «О помиловании», а также поправки в законе «О Совете национальной безопасности», по мнению депутатов оппозиционной фракции «Елк», превращают Армению в страну с «суперпремьером», а пост премьер-министра подготавливается для Сержа Саргсяна.

Член фракции «Елк» Артак Зейналян заявил: «Полномочия даровать помилование по Конституции закреплены за президентом, однако по данному законопроекту, по сути, этот институт становится бессмысленным, а полномочия президента носят формальный характер».

9 апреля заканчиваются полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна. Тогда в стране полностью завершится процесс перехода на парламентскую форму правления. Несмотря на заверения Саргсяна о том, что он не собирается занимать премьерское кресло, в Армении практически не сомневаются, что именно действующий президент станет следующим премьер-министром страны, сохранив тем самым всю полноту власти в своих руках.

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