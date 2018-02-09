Санкт-Петербург, 9 февраля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате взрывной разгерметизации газового баллона в одном из домов в Приморском районе Петербурга. Об этом корреспондента ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Vk.com/spb_today Взрыв на Репищевой улице (скриншот группы «ДТП и ЧП")

ЧП произошло около 15 часов на третьем этаже 12-этажного дома №10 по Репищевой улице при производстве монтажных работ.

«Три человека осматриваются врачами скорой помощи. Пожара в здании не было», — уточнили в ГУ МЧС.

По данным канала Mash в Telegram, ударная волна повредила 10 квартир, обрушился один из лифтов. Всего повреждены 300 квадратных метров помещений.

По словам очевидцев, повреждены также припаркованные у дома автомобили. На место прибыли пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ИА REGNUM сообщили о полном закрытии движения по Репищевой улице от Вербной до Парашютной улицы в обоих направлениях в связи с ЧП. Участникам дорожного движения придется искать объезд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в городском округе Ступино (Московская область) на одном из предприятий по забою скота взорвался газовый баллон, пострадали пять человек.

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Ранее, 5 февраля, взрыв бытового газа произошёл в одной из квартир жилого комплекса «Бутово парк» в подмосковной деревне Бутово. Обрушилась стена. В результате взрыва два человека были госпитализированы с лёгкими ожогами, ещё у двоих — ожоги 90% тела.