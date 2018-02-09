Ярославль, 9 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Ярославская область планирует потратить на конгрессно-выставочные и презентационные мероприятия в 2018 году более 97 млн рублей. Проект постановления об этом опубликован на сайте правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Всего запланировано 27 мероприятий в Ярославской области, 29 — на межрегиональном уровне и 3 за рубежом. В целом набор довольно стандартный — регион из года в год организует и участвует в тех же форумах, конгрессах и выставках, но есть и новинки. Самым дорогим, согласно документу, станет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» — 16 млн рублей. В 12 млн обойдется «Ярославский водный конгресс», который пройдет впервые. Он связан с активным участием области в программе «Чистая Волга», его планируют провести за счет внебюджетных источников. Можно предположить, что платить за него будут водоканалы Ярославля или Рыбинска, перешедшие в областную собственность.

В 12 млн обойдется традиционный Ярославский энергетический форум (внебюджетные источники), в 10,35 млн — участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме (бюджет области). Стоит отметить, что по многим позициям суммы не определены и, вероятно, реальные затраты бюджета на выставки и презентации могут быть больше.

Небольшие затраты в документе предусмотрены и на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» — всего 2,7 млн рублей. Вероятно, сумма вырастет за счет федерального бюджета. В 2017 году форум обошелся в 140 млн рублей. Всего же в 2017 году за счет всех видов бюджета и внебюджетных источников было потрачено 214 млн рублей.

Также чиновники планируют 3 зарубежные поездки — все с участием департамента туризма региона. Участие в Международной туристской выставке «ITB» в Берлине, туристической выставке Beijing International Tourism Expo «BITE» в Пекине и выставке «World Travel Market» в Лондоне обойдется в целом в 3,65 млн рублей. Можно предположить, что на этих выставках ярославцы презентуют миру новый бренд региона «Среднерусская Гардарика».

Самым малозатратным мероприятием для бюджета региона будет участие чиновников в форуме-выставке «Госзаказ — за честные закупки» 25−27 апреля в Москве. На повышение уровня честности в госзакупках потратят всего 15 тыс рублей.