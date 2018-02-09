Москва, 9 февраля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Госдума осуждает ситуацию вокруг российских спортсменов на Олимпийских игр в Южной Корее, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

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«Считаем решение суда несправедливым, подтверждающий дискриминационный курс», — озвучил позицию нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Спортивная составляющая подменяется элементами борьбы, санкциями, МОК пользуется своей монопольной позицией, указал парламентарий.

CAS отклонил иски 32 граждан РФ, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане в Южной Корее, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.