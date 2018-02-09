Калуга, 9 февраля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Жительница Медынского районе Калужской области, которая является инвалидом, стала жертвой чиновничьего произвола. Как сообщила 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, женщина долгое время не могла получить положенную ей по закону квартиру.

Судейская мантия

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За защитой своих прав она обратилась с надзорное ведомство. Как выяснилось, комиссия рассмотрела представленные документы женщиной документы о признании её малоимущей и постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении и приняла решение об отказе.

На основании этого решения чиновники приняли соответствующее постановления администрацией района, которое прокуратура признала незаконным и опротестовала его в суде.

Кроме того, на имя главы администрации Медынского района было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, в котором поставлен вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя.

В настоящее время постановление местных чиновников отменено, жилищной комиссией принято решение о постановке заявителя на жилищный учёт. В январе 2018 года женщине-инвалиду была предоставлена благоустроенная квартира по договору социального найма.