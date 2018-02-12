Барнаул, 12 февраля, 2018, 06:14 — ИА Регнум. В дополнение к финансовым трудностям 2017 года хлеборобам Алтайского края грозят погодные условия этой зимы и следующего за ней весеннего периода, когда начавшиеся полевые работы могут потребовать гораздо больше вложений — и трудовых, и финансовых. Почему так происходит и какова позиция государства по поводу помощи аграриям, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха в поле

Низкие зимние температуры вполне могут стать причиной того, что весной на Алтае придется заниматься пересевом вымерзших озимых. Даже если это потребуется не на всех площадях, а частично, то возникает вопрос о наличии резерва семян и техники для выполнения намеченного плана. И тут стоит вспомнить о прошлогодних призывах к помощи фермерским хозяйствам в условиях падения закупочных цен в прошлом году и повышения цен на горюче-смазочные материалы.

Финансовую помощь многим удалось получить, к сожалению, она была размазана столь тонким слоем по имеющимся хозяйствам, что в абсолютном выражении оказалась не слишком большой. Кто-то уже начал распродавать бизнес. Некоторые, находясь на грани разорения, запродались в крупные агрофирмы. Самый же главный вопрос, организованной, а не точечной поддержки, — вопрос о государственных интервенциях — уже даже не рассматривается.

Почему так происходит, читайте в статье: Весна близко: алтайские аграрии готовятся к битве

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