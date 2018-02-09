Санкт-Петербург, 9 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 9 февраля, открылось детское онкологическое отделение. Оно расположилось в поселке Песочный (Курортный район), на базе Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Детское отделение в онкоцентре в Песочном

Отделение принимает детей с лимфомами, солидными опухолями и опухолями головного мозга. Это первое онкологическое отделение для детей в учреждении городского подчинения. Оно рассчитано на 42 койки, включая шесть реанимационных.

В день открытия отделение осмотрел губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, депутаты, благотворители, которые участвуют в жизни центра. В целом город вложил в создание отделения около 200 млн рублей, из которых почти 120 млн рублей ушло на новое оборудование.

«Знаменательный для клиники, да и для всего нашего города день. Считаю, что это оправданные инвестиции, потому что это инвестиции в здоровье наших детей. Особенно тех, кто нуждается в серьезном, качественном лечении. Естественно, в Петербурге давно и достаточно успешно оказывают помощь детям, которые страдают от онкологических заболеваний. Но это происходило и происходит на разных площадках, в разных больницах. А в этом центре будет возможность комплексно оказывать детям всю высокотехнологичную и специализированную помощь. Тем самым лечение будет более качественным и результативным», — сказал Полтавченко.

Губернатор пожелал врачам «чудесных исцелений» и «как можно меньше работы».

Отделение состоит из двух частей — в первую будут госпитализировать детей в возрасте до семи лет с мамой в отдельные палаты, во вторую — детей старше семи лет, их будут размещать в двухместных палатах. Шесть коек поста интенсивной терапии предназначены для больных после операций, пациентов с тяжелыми осложнениями, а также детей, переносящих высокодозную химиотерапию с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. В центре также будут консультировать амбулаторных больных.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова назвала открывшееся отделение самым крупным на Северо-Западе. Заметим, в Песочном дети смогут не только лечиться, но и учиться, кроме того, более комфортные условия проживания и просторные палаты позволяют, чтобы каждый пациент не разлучался с родителями. Это важно даже не столько с точки зрения комфорта, ведь отдельная палата помогает избежать лишних инфекций и, соответственно, более агрессивных антибиотиков и тяжелой терапии. К тому же, эмоциональное состояние пациента также влияет на борьбу с недугом.

«У нас ребенка не разлучают с мамой не только в палате, но и в реанимации. Это стандарт для всех цивилизованных стран», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM детский онколог Людмила Шац.

Детское отделение было сформировано целиком из команды знаменитой Городской клинической больницы №31, в Песочный переехало всё онкологическое отделение, включая медсестер. Коллектив дополнили еще два молодых врача, но они также учились в Петербурге.

«Так что они для нас не какие-то новые чужие люди, они говорят с нами на одном языке и разделяют ту же идеологию современной доказательной медицины в детской онкологии. Но поскольку отделение создано по современным стандартам, здесь в принципе больше персонала как среднего, так и врачей. У нас сложные пациенты, на каждого врача приходится меньшее количество коек, чтобы мы еще больше могли уделять времени каждому ребенку», — пояснила Людмила Шац.

Предполагается, что в центре будут ежегодно лечить 60−80 первичных больных из Петербурга с различными опухолями. При этом, по словам Шац, в городе каждый год фиксируют около 150−180 новых случаев онкологических заболеваний у детей. Первое место занимают лейкозы, или лейкемии, второе — заболевания центральной нервной системы, опухоли головного мозга.

В абсолютных цифрах количество случаев заболевания рака на ранних стадиях растет из-за совершенствования способов ранней диагностики. У части пациентов болезнь была обнаружена с помощью УЗИ еще внутриутробно, в то время как в прошлом дети могли погибнуть еще до того, как им успеют поставить диагноз.

«Если существует стандарт в стране, в городе всем женщинам делать УЗИ на определенном сроке, и такая возможность есть, мы будем больше таких случаев находить. Если существует интенсивное наблюдение ребенка раннего возраста, если поликлиники и амбулатории оборудованы аппаратами УЗИ и другими методами визуализации, если их активно используют, даже если у детей нет жалоб — мы стараемся увеличить информированность других специалистов об особенностях развития этих заболеваний у детей — мы также увеличиваем количество выявляемости. Основная цель таких колоссальных усилий — это найти большее количество болезней в более ранней стадии. Этих детей можно не только вылечить, но и вылечить меньшей ценой как для бюджета, так и для их здоровья, с меньшими последствиями», — пояснила Шац.

Так, на отделении будет возможность пройти позитронно-эмиссионную томографию, или ПЭТ, что раньше было невозможно.

«Здесь впервые дети, находясь в отделении или приходя амбулаторно выполнить это исследование, что может повлиять на раннее выявление опухоли, более точную, менее травматичную диагностику», — добавила Людмила Шац.

Первый пик заболеваемости приходится именно на самый ранний возраст, подчеркивает онколог — речь об эмбриональных опухолях, которые стремительно развиваются в течение нескольких недель после рождения, поэтому в центр могут попасть пациенты в возрасте всего 1−2 месяцев.

«Количество выздоровевших всё время увеличивается. Но эти дети остаются под наблюдением и стоят на учете в течение нескольких лет, как минимум, чтобы исключить возвращение заболевания или своевременно вмешаться, если у детей появляются другие проблемы со здоровьем, когда нужна совместная работа онколога и педиатра. Теперь, когда выздоравливает 70−80% пациентов, стоит вопрос не только о том, чтобы они побороли болезнь, а о том, чтобы они были полноценными членами общества, были здоровы и счастливы, иметь возможность получать образование, профессию, иметь семью», — заметила Людмила Шац.

Добавим, Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медпомощи провел в 2017 году почти 11,5 тыс. операций. Химиотерапию здесь ежегодно получают более 27,5 тыс. пациентов, в том числе амбулаторно — около 17 тыс. человек.

В центре городского подчинения будет возможность лечить и больных из других регионов России, в первую очередь, Северо-Запада. Уже сейчас в детское отделение поступили два иностранных ребенка, они единственные, кто оплачивает лечение — за счет благотворительных фондов.

Добавим, по данным Петростата, в 2017 году онкологические заболевания занимали второе место в списке болезней, приводящих к смерти петербуржцев. На них приходится более 22% смертей.