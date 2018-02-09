Калуга, 9 февраля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В детсадах города Жиздренского района Калужской области воспитанники вынуждены были замерзать в помещениях. Нарушения температурного режима были выявлены в результате прокурорской проверки, проведённой в январе 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 9 февраля, температура воздуха не соответствовала нормативам в четырёх образовательных учреждениях района.

Скриншот страницы stnmedia.ru Отопительный сезон

Читайте также: В садах Калужской области стартует отопительный сезон

Так, согласно инструкции температура воздуха в основных помещениях дошкольных образовательных организаций не должна опускаться ниже 21 °C, а в спальных комнатах — ниже 19 °C.

Однако в ряде кабинетов и помещений образовательных организаций температура воздуха составляла от 14,5 до 17,8 градусов. Например, в игровой комнате дошкольной группы Кореневской общеобразовательной школы воздух прогревался только до 16 °C, в спальной — до 18 °C.

Для устранения нарушений директорам школ и в районный отдел образования были внесены представления. Выявленные несоблюдения требований устранены, а двум должностным лицам объявлены замечания.

В настоящее время в детсадах обеспечен нормальный температурный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, тепло в детские сады, школы и больницы в Калужской области начали подавать в конце сентября 2017 года.