Ярославль, 9 февраля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Начальник ярославского УМВД Николай Трифонов возглавит саратовскую полицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники в правоохранительных органах.

УМВД по Ярославской области Николай Трифонов

Генерал-майор Николай Трифонов после переезда в Саратов останется начальником регионального УМВД, но получит следующие звание — генерал-лейтенант.

Официально о назначении Трифонова пока не заявлено, но все источники в силовых структурах подтверждают этот факт. СМИ и полицейские Саратова ждут ярославского генерала уже с начала февраля.