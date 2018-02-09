Россия обеспокоена исследованием США биологического оружия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- На стаже порядка: полицейские силы ОДКБ создаются по просьбе ООН;
- Целенаправленно и профессинально: исследования биологического оружия США ведут вблизи границ РФ;
- Встать под «Копьё»: российская армия получит гранатомет «Копьё»;
- Увековечить память: перед зданием МИД России установят памятник Евгению Примакову;
- Слепил из того, что было: кого продвигают «роботы» «Яндекса».