Горно-Алтайск, 12 февраля, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Телецкое озеро в Республике Алтай называют «маленьким Байкалом» за его красоту, чистоту и глубину оно пятое по глубине среди озер России). Проблемы у этих двух природных достояний тоже близки: варварское потребление ресурсов, чиновничья халатность, свинское поведение туристов. О трудностях «маленького Байкала» пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Рыбы в Телецком озере становится все меньше: рыбаки отмечают бесконтрольный сетевой лов, уже в скором времени грозящий исчезновением некоторых видов рыб, и вопрос о запрете сетевого лова становится все более актуальным. С мусором тоже есть трудности, на всю республику действует лишь один официально зарегистрированный полигон ТБО; и пока гостиницы и турбазы плодятся как грибы после дождя, замусориваются и берега — при отсутствии, как пояснил президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий, «должного надзора со стороны органов власти» и «механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

Численность туристов растет, на Телецкое озеро в погоне за нетронутой природой едут и россияне, и иностранцы. Однако туризм строится таким образом, что «нетронутой» природе остается быть недолго: чего стоят одни работающие на озере моторные лодки числом более 200, из которых единицы оснащены современными безвредными для окружающей среды моторами. Экологическая нагрузка на озеро находится на пределе возможностей его самоочищения, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «Об охране Телецкого озера».

Какие решения предлагаются чиновниками и могут ли они реально помочь, читайте в статье: «Свинство» и туристы: беды «маленького» и «большого» Байкала

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