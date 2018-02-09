Ярославль, 9 февраля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба приостановила электронный аукцион на поставку коагулянта для ГП ЯО «Северный водоканал» (бывший водоканал города Рыбинска). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Герб ФАС

Госпредприятие хотело купить вещество, необходимое для очистки питьевой воды на 63 млн 878 тысяч рублей. Согласно требованию заказчика, для очистки должны использоваться коагулянты с концентрацией активного вещества не менее 9%. На аукцион вышло пять участников.

ООО «Скоропусковский Синтез» пожаловалось в антимонопольную службу, утверждая, что является единственным поставщиком такого коагулянта на территории Центральной части РФ, у всех остальных есть возможность поставить вещество с концентрацией не более 8%. Соответственно, все 4 участника закупки вводят заказчика в заблуждение относительно качества предлагаемого товара, полагает заявитель. Ярославское УФАС России запросило у одного из участников закупки — ООО «Завод Химических Реагентов» — подтверждение соответствия коагулянта требованиям заказчика.

«Согласно техническим условиям производителя концентрация активного вещества в коагулянте варьируется от 5 до 8%. Антимонопольный орган обязал общество в срок до 22 февраля 2018 года предоставить в адрес заказчика закупки достоверные сведения о товаре», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

«Северный водоканал» тем временем исключил «Завод Химических реагентов» из участников аукциона. Исключённый подал жалобу в Ярославское УФАС России о необоснованном отклонении заявки. Аукцион приостановили до разрешения всех спорных вопросов.