Ярославское УФАС приостановило закупку «Северного водоканала» на 63 млн
Ярославль, 9 февраля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба приостановила электронный аукцион на поставку коагулянта для ГП ЯО «Северный водоканал» (бывший водоканал города Рыбинска). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.
Госпредприятие хотело купить вещество, необходимое для очистки питьевой воды на 63 млн 878 тысяч рублей. Согласно требованию заказчика, для очистки должны использоваться коагулянты с концентрацией активного вещества не менее 9%. На аукцион вышло пять участников.
ООО «Скоропусковский Синтез» пожаловалось в антимонопольную службу, утверждая, что является единственным поставщиком такого коагулянта на территории Центральной части РФ, у всех остальных есть возможность поставить вещество с концентрацией не более 8%. Соответственно, все 4 участника закупки вводят заказчика в заблуждение относительно качества предлагаемого товара, полагает заявитель. Ярославское УФАС России запросило у одного из участников закупки — ООО «Завод Химических Реагентов» — подтверждение соответствия коагулянта требованиям заказчика.
«Согласно техническим условиям производителя концентрация активного вещества в коагулянте варьируется от 5 до 8%. Антимонопольный орган обязал общество в срок до 22 февраля 2018 года предоставить в адрес заказчика закупки достоверные сведения о товаре», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.
«Северный водоканал» тем временем исключил «Завод Химических реагентов» из участников аукциона. Исключённый подал жалобу в Ярославское УФАС России о необоснованном отклонении заявки. Аукцион приостановили до разрешения всех спорных вопросов.