Уват, Тюменская область, 9 февраля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Третий год жители поселка Демьянка Уватского района Тюменской области безуспешно пытаются отстоять свое жилье у Российских железных дорог. Уверенные в своей правоте, они продолжают судебные тяжбы, пишут президенту РФ, в генпрокуратуру, лидерам партий, создают не первый год петиции, обращаются в прессу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

О семье Зубаревых, которых пытаются лишить земли в поселке Демьянка, написано много статей, сняты сюжеты. Они стали в Тюменской области символом противостояния человека и монополиста. Но суды упорно не желают встать на их сторону.

В 1997 году администрация поселка предоставила главе семейства, машинисту железнодорожного локомотива, для ведения личного подсобного хозяйства земельный участок в десять соток. Как уверяет глава семейства, участок изначально предоставлялся с целью проживания его семьи в составе пяти человек, о чем имеется запись в похозяйственной книге от 1 января 1997 года. Там Юрий Зубарев разместил вагон, обшил его досками, крышу сверху соорудил. Четыре комнаты, туалет, ванная, горячая холодная вода из водопровода, септик на 50 кубов: чем не дом?

Но в начале 2015 года рядом с домом Зубарева, на основании договора аренды, стали возводить многоэтажку для своих сотрудников Российские железные дороги (РЖД). А глава семейства 25 мая 2015 года проходит регистрацию клочка земли в собственность. Никто не задается вопросом, как так, сдав в аренду землю под многоэтажную постройку, Зубареву зарегистрировали участок с постройкой. Большинство возмущается, что сейчас его семью выселяют из якобы единственного жилья без предоставления другого.

«Мы проживаем в самом центре стройки. Моя 8-летняя дочь Ксения боится выходить из дома, по территории движется тяжелая техника, работает портальный кран, работают сварочные аппараты, ходят строители, складируются строительные материалы», — жалуется Юрий Зубарев агентству Ura.ru.

В районной администрации прессе пояснили, что Зубарев — единственный, кто принес проблемы в возведении многоэтажки. Ранее там стояло несколько вагончиков, а землю в собственность оформить в упрощенном порядке, без определения границ, умудрился лишь он.

С тех пор судятся администрация местная с Зубаревым, считая его право на землю недействительным, и бывший машинист локомотивного депо, который полагает несправедливой сдачу в аренду земли РЖД без его ведома и считает незаконным желание муниципалитета забрать у него оформленную в собственность землю. РЖД во всех тяжбах выступает третьим лицом.

Пресс-служба РЖД официально ответила Ura.ru, что судом установлено: компания оформила участок в аренду под строительство многоэтажки 4 февраля 2015 года, о чем есть соответствующий договор, а Зубарев оформил участок в собственность через три месяца, в мае 2015 года.

Кроме того, по словам РЖД, суд установил, что у Зубарева есть участок в поселке Демьянка на девять соток, и на нём стоит капитальный дом. Железнодорожный вагончик не является единственным жильем его семьи. Из петиции же господина Зубарева следует, что его семью выселяют «без предоставления жилья».

РЖД и администрация посёлка продолжают отстаивать некую нелегитимность документов Зубарева.

«В настоящее время президиумом Тюменского областного суда дело о спорном участке передано на новое рассмотрение в Уватский районный суд», — сообщает пресс-служба РЖД.