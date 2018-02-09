Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. 9 февраля 2018 года

14:11 Президент России Владимир Путин выступит 9 февраля на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства также намерен провести отдельную встречу с бизнесменами и членами бюро РСПП. Как ранее сообщал глава РСПП Александр Шохин, на закрытой встрече с президентом планируется обсудить ситуацию вокруг так называемого «кремлёвского списка»: в этом списке — 15 членов бюро РСПП, и стоит понять, нужны ли какие-то действия со стороны власти. Как ранее сообщало ИА REGNUM, съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоится в рамках XI Недели российского бизнеса, которая проходит в Москве с 5 по 9 февраля. Ежегодная Неделя российского бизнеса — это ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

14:13 Владимир Путин поприветствовал гостей съезда РСПП.

14:13 «Ваше объединение традиционно занимает конструктивную позицию по актуальным темам экономической повестки», — заявил президент. «В конце января при непосредственно участии РСПП было подписано генеральное соглашение профсоюзов, правительства и работодателей, которое определяет основные направления развития трудовых отношений на три года», — напомнил он.

14:14 Президент подчеркнул, что в конце года приняты законы по развитию бизнеса, изменены правила налогообложения прибыли, определены параметры внешних займов, номинированных в иностранной валюте.

14:14 «Мы консультировались по вопросу (амнистии) со многими международными финансовыми организациями», — заявил Путин, затрагивая тему амнистии капиталов.

14:15 Путин подчеркнул огромную роль бизнеса в преодолении экономических трудностей и внешний ограничений, наложенных на Россию.

14:15 Он традиционно раскритиковал политику санкций, подчеркнув, что она приносит негативные последствия всем сторонам.

14:16 Путин подчеркнул, что «политика ограничений велась очень давно и всегда, по сути… поправка Джексона-Вэника была отменена и тут же был принят закон Магнитского — ещё до всех событий на Украине и в Крыму». «Просто вот так с нами хотят работать».

14:17 «Наверное, это надоест самим тем, кто это делает, и мы выйдем на иные отношения». Путин отметил, что в условиях формирования нового технологического уклада конкуренция на глобальном уровне будет обостряться.

14:17 «В ход могут пойти любые формы конкурентной борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и сохранится на какую-то перспективу», — подчеркнул Путин.

14:18 Для России созданы условия для развития: благодаря макроэкономической устойчивости, низкой инфляции и приличному уровеню госрезервов, относительно низкому уровеню процентных ставок.

14:18 «Ключевым фактором роста является повышение эффективности национальной экономики», — заявил Путин.

14:18 Ведущая роль в этом отношении — у бизнеса. Российские власти продолжат устранять инфраструктурные ограничения и будут стимулировать инвестиционный климат.

14:19 Путин подчеркнул, что с удовольствием послушает оценки и мнения, высказываемые на съезде РСПП, и поблагодарил всех за внимание.

14:23 После выступления Путина слово взял Александр Шохин. Он подчеркнул, что ещё многое следует сделать в денежно-кредитной политике, но выразил мнение, что текущая политика — предсказуемость и низкий уровень инфляции, — даёт основания полагать, что ставки продолжат снижение.

14:23 Шохин указал, что в промышленной политике основной упор сделан на принцип внедрения наилучших доступных технологий. Это поспособствует как решению экономических проблем, так и модернизации экономики России.

14:24 Делегаты съезда выделили в качестве ключевой задачи на ближайшее будущее — радикальное сокращение внеплановых проверок бизнеса.

14:25 Обращаясь к Путину, Шохин указал, что замена штрафов на предупреждение стала хорошим началом, которую следует распространить на весь малый бизнес.

14:26 Сформирован уже целый перечень задач по снятию ограничений, которые помогут повысить производительность труда, указал глава РСПП.

14:27 Шохин поблагодарил Путина за участие в съезде и выразил надежду, что РСПП с властью станут надёжными партнёрами по формированию повестки на кратко‑ и среднесрочную перспективу.

14:28 Выступает Алексей Мордашов, руководитель «Северсталь». По его словам, в росте производительности труда крайне важны макроэкономические факторы. Однако есть и микроэкономический аспект, который в условиях технологических изменений играет всё большую роль.

14:30 Это инструменты, доступные каждому предприятию, и направленные на повышение качества продукции. Он привёл пример «Северстали» как образцового по внедрению технологических новаций на производстве.

14:30 «Если бы он (инструментарий) был доступен всем компаниям, то мы бы увидели значительное повышение производительности труда на уровне России в целом».

14:30 Он предложил правительству подумать об ускорении обмена наиболее эффективными практиками между предприятиями. Сделать определённую площадку, которая позволила бы обмениваться предприятиями передовыми новациями в сфере логистики и т.п.

14:31 «Такого рода инициатива могла бы быть нам всем полезна. Есть много очень разных практик из разных компаний. Этот микрофокус очень важен, и государственная поддержка тут очень важна. Речь о том, чтобы мы, движимые экономическими интересами, должны предлагать эти идеи», — указал Мордашов.

14:36 На съезде отметили, что по всему миру растут ожидания новой волны кризиса.

14:36 На съезде указали, что налоговую нагрузку последнее время довольно успешно удаётся сохранять «стабильной». Часто поднимается тема необходимости возвращения капиталов в Россию. Напомним, что согласно закону об амнистии капиталов второй этап такой амнистии запланирован сроком на один год — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. «Владимир Владимирович, пока вас не было, у нас был достаточно длинный период времени, когда мы обсуждали разные проблемы. Я не хочу говорить о большом оптимизме, который у нас в зале витает, но тем не менее есть вопросы, которые должны отвечать на вопрос: как вернуть инвестиции в промышленность», — заявил с трибуны Владимир Лисин. По его словам, налоговая система характеризуется достаточной стабильностью, и «обижаться здесь не на что». «Есть какие-то поправки, но не принципиальные. Здесь надо отдать должное — мы действительно в этом плане удержались, и помогло нам удержаться правительство и президент, министерство финансов. Эти обещания выполнялись», — заявил он. Тем не менее есть претензии к налоговикам и по части инвестиционной политки: в 2013 году была отменена поправка, связанная с оплатой по содержанию недвижимого имущества, в 2016 её снова ввели, в 2017 году уполовинили и на всякий случай передали регионам, чтобы они думали, давать или не давать эту поправку. «Мы прекрасно понимаем, что сейчас произошло: пять регионов согласились и дали это бизнесу, а остальные просто не могут это сделать, потому что есть вопросы бюджетной обеспеченности», — сетует Лисин. Он подчеркнул, что модернизация — это современное и дорогостоящее оборудование, которое стоит. «Как принимать инвестиционные решения, когда мы знаем, что его меняют каждые полтора-два года, играя в эту игру?» — удивляется предприниматель. Всё же Лисин отметил, что бизнес перестали перегружать налоговыми проверками. «Сейчас в цифровом виде делается всё достаточно быстро», — заявил он. Перешёл на новую тему: ускоренный возврат НДС. «В 2016 году… только маленький вопрос был — а кому мы его дадим? Давайте проведём эту границу, какой сырьевой, какой несырьевой сектор получит от возврата НДС? И вот мы бегаем из ведомства в ведомство», — пожаловался Лисин. При этом он считает, что преференцию нужно давать всем, а не думать годами, кому меру вводить, а кому нет.

14:41 Шувалов и Силуанов внимательно слушают рассказ о нерациональном расходовании средств в РЖД.

14:43 С трибуны Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) пожурил надбавки на тарифы. Для тепловых электростанций созданы слишком «сладкие условия» — мало того, что есть множество привилегий в софинансировании, так ещё и обеспечивается высокий уровень прибыли, а издержки все перекладываются на промышленность.

14:46 Путина просят уходить от точечной налоговой настройки на политику в масштабе всей страны.

14:49 Путин комментирует замечания выступивших.

14:50 «Нужно найти механизм, который бы эффективно работал, и мы стараемся это делать… Мы достаточно регулярно встречаемся, но содержательных встреч у нас маловато», — прокомментировал Путин слова Лисина. Многие вопросы «легко решаются», но нужно этим реально заниматься, подчеркнул он.

14:52 Путин сетует, что в приведённом ранее примере по строительству судов была рассогласованность в установлении тарифов, льгот и так далее. «Очень жаль, что мы таких элементарных вещей, которые на поверхности лежат, не сформулировали. Это обязательно надо сделать», — заявил Путин. «Всё, что мешает нам двигаться вперёд, нужно чтобы было зачищено», — указал он

14:53 По его словам, хотя власти отвлекают «внешнеполитические несуразицы», однако они идут ей и на пользу. «Я вижу озабоченность, которая возникает по поводу того, что там будет… А наша задача — создать условия для инвестиций, защитить их».

14:53 «Набор мер, в принципе, понятен. Он на поверхности. Вопрос в том, как расставить эти приоритеты, как настроить налоговую систему. И, разумеется, мы понимаем, что главное — чтобы она была стабильной. А мы попытаемся её ещё и сделать эффективной с точки зрения работы бизнеса», — заявил Путин. По его словам, государство в то же время должно обеспечить выполнение социальных обязательств, однако в приоритете — опережающее развитие экономики.

14:54 «У нас есть понимание, что по-другому добиться успеха, в том числе в социальной сфере, нельзя». «Надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые вещи настроим, о которых сегодня с болью говорил Владимир Сергеевич». Путин выразил надежду, что встречи будут чаще носить содержательный характер, а не ритуальный.

14:54 На этом повестка дня исчерпана. Шохин благодарит Путина за предложение продолжить диалог по многим рабочим вопросам.

14:55 А Путин поздравил Шохина с избранием на новый срок президентства РСПП.