Балабаново, Калужская область, 9 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Калужской области найдена 17-летняя девушка, числившаяся как пропавшая уже больше года. Как сообщила 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы калужского регионального Управления Росгвардии Галина Турская, её обнаружили сотрудники Росгвардии.

Rosgvard.ru Сотрудник Росгвардии

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Девушку сотрудники вневедомственной охраны заметили во время патрулирования привокзальной площади города Балабаново Боровского района. В ней они узнали пропавшую воспитанницу одного из детских домов области.

Полицейские передали подростка сотрудникам по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

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Напомним, из специализированного учреждения девушка сбежала в начале 2017 года. С того времени она находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая.