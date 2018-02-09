Киев, 9 февраля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. На борьбу с голодом в 26 странах мира по программе Организации Объединенных Наций (ООН) потребуется $1,06 млрд. В число «голодающих» наряду с Йеменом и Южным Суданом включена Украина, сообщает 9 февраля центр новостей ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как следует из сообщения, сбором помощи для голодающих займется продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО, в структуре ООН), уже сейчас она выпустила обращение к странам-донорам с просьбой оказать поддержку в 2018 году.

«ФАО запрашивает $1,06 млрд на то, чтобы спасти жизни и средства к существованию и бороться с острым продовольственным дефицитом в 26 странах», — говорится в сообщении.

Директор отдела чрезвычайных ситуаций и восстановления ФАО Доминик Буржон сообщил, что во многих из указанных стран происходят локальные конфликты и природные аномалии, которые усугубляют ситуацию с доступом к продовольствию.

Отмечается, что запрашиваемый миллиард позволит обеспечить продовольствием более 30 миллионов человек, проживающих на Украине, в Афганистане, Бангладеш, Гаити, Южном Судане и Йемене.

Напомним также, что в составе СССР Украина была житницей всего союзного государства. Страна, обладающая 25% площади черноземов в мире, производила от 15% до 40% разных видов сельхозпродукции от суммарного объема всех союзных республик. Сегодняшний крах в сельском хозяйстве Украины показывает, сколь бездарно распоряжаются полученным советским наследием нынешние власти, захватившие управление в результате вооруженного переворота в стране.