Омск, 9 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В огромную полынью на реке Иртыш у Ленинградского моста, которая вот уже с конца декабря 2017 года вызывает беспокойство у жителей Омска, сегодня, 9 февраля, погружались водолазы.

Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com Загадочная полынья на Иртыше в центре Омска

Специалисты некоторое время исследовали дно Иртыша, а затем один из водолазов дал комментарий собравшимся на берегу реки жителям Омска.

«В этом месте условия очень сложные, сильное течение, нулевая видимость и холодная вода, что, конечно же, в полной мере не позволило обследовать предполагаемый участок. То место, которое я обследовал, представляет собой песчаное дно, ровное, никаких объектов я не обнаружил», — сказал водолаз, представитель Аварийно-спасательной службы Омской области Вадим Фирстов, добавив, что обследовать удалось не сильно большой участок. Видеоинтервью с Фирстовым выложено на странице паблика «Омск Live».

При этом, по словам специалиста, заборы воды водолазы делать не стали. Температура воды на дне, по ощущениям, такая же, как и на поверхности.

На вопрос, сколько нужно времени, чтобы всесторонне изучить эту полынью, Вадим Фирстов ответил, что обследовать её с помощью водолазных технологий будет достаточно проблематично:

«На совещании в минприроды мы предлагали вариант обследовать акваторию реки Иртыш весной, когда лёд сойдет, инструментально, с помощью локатора бокового обзора, который будет предоставлен новосибирской организацией. И если всё получится так, как мы хотим, можно будет проехать по руслу реки Иртыш и получить фотографии дна русла в этом месте».

В целом, по словам водолаза, если на Иртыше есть полынья, значит какие-то факторы не позволяют намерзать льду в полном объёме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, омичи начали бить тревогу из-за огромной полыньи на Иртыше, простирающейся на сотни метров в длину и ширину, в январе 2018 года, после того, как вода не замёрзла даже в лютые морозы до минус 40 градусов. А ещё над водой поднимался пар. Горожане прозвали это явление «кипящий» Иртыш.

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В сосетях омичи начали предполагать, что в реку кто-то сливает опасные отходы повышенной температуры. На волне огромного общественного резонанса организовали проверку надзорники.

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В конце января в прокуратуре Омской области ИА REGNUM сообщили, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил всесторонне исследовать эту проблему и выяснить, почему возникла полынья — природное ли это явление или следствие деятельности человека:

«Это же вопрос здоровья омичей. Кто в реку сбрасывает, что и в каком объёме. Если это не природное явление. А так как у нас есть данные о том, что в воде превышена предельно допустимая норма по солям аммония, то это о чём-то говорит, и всё это в реку. А дальше — в водозабор в сёлах? Это ж нешуточное дело. Нужно сделать комплексную проверку».

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Однако 7 февраля участники специально созванного из-за «кипящего» Иртыша совещания ничего ужасного в этом явлении не увидели. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко и вовсе заявил, что полынья на Иртыше — это «явление далеко не сегодняшнего дня». По его словам, на реках, похожих на Иртыш, полыньи образуются именно у мостов, так как мост — это всё-таки искусственный объект, влияющий некоторым образом на водоём. Участники совещания сошлись во мнении, что причины незамерзания реки связаны именно с мостом, а вовсе не со сбросами в Иртыш.

Однако горожан это объяснение не удовлетворило, и они продолжают настаивать на том, что огромная полынья образовалась не просто так. В соцсетях омичи утверждают, что полыньи такого размера на Иртыше они не видели до этого никогда.