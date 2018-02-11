Варшава, 12 февраля, 2018, 01:11 — ИА Регнум. В собственном законопроекте польской партии «Гражданская платформа» будут изменены наиболее спорные положения поправок к закону об Институте национальной памяти. Об этом заявил лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом. О целях этой встречи пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Гжегож Схетына

Как сказал Схетына, подписанные президентом Дудой поправки к закону об IPN изумили самых важных союзников Польши, включая американских. Поправки устанавливают уголовную ответственность за оправдание «преступлений нацистов, преступлений коммунистов, преступлений, совершенных украинскими националистами и членами украинских подразделений, сотрудничавших с Третьим рейхом…» а также за публичные утверждения, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом». На закон негативно отреагировали в Израиле, на Украине и, что особенно неприятно для правящей партии «Право и справедливость», в США. Госдеп дважды выступал против подписания Дудой этих поправок, члены конгресса из числа республиканцев и демократов просили Дуду наложить на них вето. Подписание Дудой поправок, как сказал госсекретарь США Тиллерсон, Вашингтон разочаровало

«Нынешний кризис в польско-американских отношениях», как выразился Схетына, и обсуждался на встрече с послом. Партия Схетыны — самая крупная в польской оппозиции, и подобная встреча для него дает шанс заручиться поддержкой влиятельного союзника, заодно отмывшись от имиджа «пронемецкой партии». США, в свою очередь, получили возможность показать партии «Право и Справедливость», что она не имеет монополии на представлении Варшавы перед Вашингтоном. На деле это означает нацеленность США на раскол правящей польской партии или проведение «дворцового переворота».

А зачем это нужно Штатам? Их единственный мотив — заступиться за Израиль и еврейских лоббистов в США, которых обидел польский закон? Или есть нечто большее, например, у США появились сомнения в верности своего «главного союзника» в Европе?

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