Оренбург, 9 февраля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Инициатива завкафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимира Юлдашева, который выступил на заседании совета по науке при главе республики с предложением отказаться от выхаживания маловесных новорождённых детей, вызвала большой резонанс. Между тем у Юлдашева в Оренбуржье есть как минимум один сторонник. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор медицинских наук Сергей Макшанцев, он положительно оценивает такое решение, если его примут.

Скриншот страницы i1.wp.com Новорожденный в реанимации

«500−600-граммовые формально, да, получается новорождённые, а что в итоге-то получается? Мы обрекаем этого человека на мучительную жизнь. И не только его, но и его родителей, если, конечно, они не откажутся от малыша. У нас потеряно такое понятие, как естественный отбор, когда (может быть, оно недопустимо в отношении человека) не стоит выхаживать новорождённых, которые не могут окрепнуть и полноценно существовать в большей части. Посмотрите, сколько последствий! И все об этом молчат. Что из этих детей в дальнейшем получается? Они все больны, понимаете! Они не живут полноценной жизнью», — сказал Макшанцев.

Он убеждён, что в данном случае нет предательства врачом клятвы Гиппократа. Отказ в выхаживании беззащитных малышей, которые прежде времени появились на свет, не идёт вразрез и с христианскими ценностями.

«При чём здесь клятва Гиппократа?» — недоумевает он. По поводу христианских ценностей медик отметил, что в давние времена на 10−12 родов, которые женщина в своей жизни совершала, оставались пять-шесть детей.

Макшанцев вновь сделал акцент на таком факторе, как естественный отбор, и подчеркнул:

«Человек, прикованный к кровати, будет проклинать всех! Я поддерживаю инициативу завкафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета, потому что в Башкирии мотивируют всё это (отказ в выхаживании маловесных новорождённых — ИА REGNUM ). Вероятность, что ребёнок будет полноценным, практически никакая. В чём нарушаются христианские ценности? Надо дать матери право в последующем родить полноценного ребёнка. Всевышний посылает преждевременные роды, не допускает возможности этого ребёнка, значит, преждевременные роды тоже чем-то обусловлены», — сказал медик.

Между тем председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области, входящая в «Золотой в фонд здравоохранения Оренбуржья» и работавшая в детских больницах, Татьяна Шукурова сравнила инициативу, озвученную в Башкирии, с внесением в Госдуму законопроекта о возвращении к юлианскому календарю.

«С учётом того, что демографическая ситуация, как и во всем мире, не радует пока, за исключением азиатских и африканских стран, и мы не имеем права лишить родителей возможности иметь детей, даже маловесных. Тем более что есть технологии их выхаживания. Брать на себя такую ответственность и давать таким детям погибать, я считаю это преступным. Я говорю это как врач», — отметила депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что пока нет большого ретроспективного опыта, на основании которого можно с уверенностью клеймить всех маловесных детей. Прогнозы возможны лишь через пять-десять лет.

«Но по своему опыту я знаю, что и 900-граммовые (и ниже этого регламента), и килограммовые новорождённые вырастают совершенно полноценными! Но дать общее заключение, что с такими детьми будет в будущем, мы сможем лет через пять — десять, а пока убить живого ребёнка, если он весит 500 граммов, я считают это преступлением».

Добавим, что на заседании совета по науке при главе Башкирии заведующий кафедрой психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимир Юлдашев заявил, что медики вторгаются в божественные дела, когда пытаются выхаживать маловесных новорождённых:

«Благодаря нашим технологиям сейчас выхаживаем новорождённых весом 500−600 граммов, мы аплодируем коллегам. Но посмотрите на обратную сторону. Наши детские отделения заполнены детьми с аутизмом, отставанием в развитии. Огромные средства идут на этих детей, которые с трудом адаптируются, а многие становятся инвалидами».

Он обратил внимание на западные страны, где, по его словам, делают иначе. «Они иногда отключают аппаратуру дыхания, так как понимают, на что обрекают семьи с детьми весом 500 граммов», — заверил Юлдашев. После этих слов его прервали и присутствовавших в зале журналистов попросили выйти, сообщает портал Proufu.ru.