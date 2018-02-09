Чебоксары, 9 февраля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки произошло несколько крупных транспортных происшествий. В Батыревском районе жители Ульяновской области, находясь в «Лендкрузере», стреляли по «Порше». В Чебоксарах в аварию попала машина скорой помощи, где врачи принимали роды. На одной из трасс произошла авария с участием полицейской машины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

21.мвд.рф Из «Лендкрузера» стреляли по «Порше»

Сегодня, 9 февраля, утром на 17-м километре автодороги Чебоксары — Сурское в аварию попала служебная машина. По данным регионального МВД, инспектор ДПС, который вместе с напарником находился на маршруте патрулирования на служебной «Ладе-Приоре», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2705, которым управлял 61-летний местный житель. В результате водители и пассажирка «Газели» доставлены в медучреждение.

21.мвд.рф Авария с участием служебной машины

По данному факту проводится служебная проверка, причины аварии выясняются.

Ранее в Батыревском районе транспортный конфликт перерос в перестрелку. По данным полиции, на улице села Шыгырданы неизвестные на «Лендкрузере» преградили дорогу «Порше» и в ходе конфликта с водителем несколько раз выстрели по транспортному средству. Никто из людей не пострадал.

«Был введен план «Перехват», и внедорожник с предполагаемыми правонарушителями был задержан на территории Ульяновской области. Двое жителей области, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, были доставлены в Чувашию и заключены под стражу», — говорят в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства происшествия и мотивы поступка задержанных выясняются.

Ещё одно резонансное ДТП произошло в Чебоксарах 8 февраля по проспекту И. Яковлева. В аварию попала машина скорой помощи, которая перевозила беременную.

«Она начала рожать во время транспортировки. Бригада решила принять роды. В этот момент в машину «03» с включенными спецсигналами врезался легковой автомобиль. Пострадавших нет. Роды приняли, родилась девочка. Мама с ребенком доставлены в ГКБ №1», — сообщается на сайте республиканской станции скорой медицинской помощи.