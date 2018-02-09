Париж, 9 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Франция призывает положить конец нанесению воздушных ударов в Сирии, а также открыть гуманитарные коридоры как можно скорее, заявила 9 февраля глава минобороны страны Флоран Парли, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы очень озабочены и проводим мониторинг ситуация на земле очень тщательно. Нанесение авиаударов необходимо прекратить», — подчеркнула она.

«Целями [ударов] являются мирные жители в Идлибе и на востоке от Дамаска. Бои абсолютно неприемлемы», — добавила она, имея в виду провинцию Идлиб, которая является последним крупным оплотом исламистов, в том числе из «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Сирии, а также район Восточная Гута, в которой также находятся представители сирийской вооруженной оппозиции.

Напомним, заявление главы оборонного ведомства Франции сделано на фоне нанесения удара по проправительственным войскам, проводившим операцию в долине реки Евфрат. Удар был нанесен с применением минометов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.

Данный удар коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был назван преступлением постпредом России в ООН Василием Небензей.