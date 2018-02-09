Ярославль, 9 февраля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Глава областного центра не стал отвечать на неудобные вопросы общественников, которые касаются применения штрафных санкций к подрядчикам по уборке дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Дороги Ярославля

Накануне пятничного общегородского совещания, трансляция которого проходит в он-лайн режиме, активисты общественного движения «Дороги Ярославля» обратились к мэру города.

ИА REGNUM приводит текст обращения:

«Уважаемый Владимир Витальевич!

Состояние дорог после снегопада остается неудовлетворительным. Жители массово и во всех районах отмечают наличие колейности, наледи, ледяных бугров, валы на остановочных пунктах, отсутствие уборки прибордюрной зоны, тротуаров, остановок. Целенаправленные действия подрядчиков, направленные на устранение этих недостатков, минимальны. В результате в городе наблюдается скачок количества ДТП, в том числе на проспектах, путепроводах, мостах.

Подрядчиками не проводится качественная уборка второстепенных улиц, второй и третьей категории. Заказчиком не осуществляется должный контроль за действиями подрядчиков. По информации из СМИ, к подрядчикам не применяются штрафные санкции, а выявлением объемов недоделанной работы подрядчик «Городское спецавтохозяйство» занимается самостоятельно. Отсутствует информация о зафиксированных недостатках, предписаниях, сроках устранения.

Практика прошлых лет показывает, что подобные ситуации становились поводом для отчетных программ чиновников в прямом радиоэфире, внутренних проверок, а по итогам принимались кадровые решения.

Просим вас обратить внимание на действия заказчика и подрядчиков в целях скорейшего приведения улично-дорожной сети Ярославля в нормативное состояние».

Неизвестно, читал ли мэр это обращение, однако на общегородском совещании тему уборки дорог он затронул вскользь, больше внимания уделив масленичным гуляниям, снежным горкам и некачественной работе управляющих компаний по очистке дворов от снега.

Что касается «ледяных валов, бугров и колейности», из-за которых город уже неделю стоит в пробках, Владимир Слепцов поручил исправить ситуацию сегодня до 17 часов.

«Наши дороги должны стать ровными сегодня. Проверю лично», — пообещал мэр.

При этом представитель ГИБДД сообщил, что из-за скользкости на дорогах с 1 февраля уже произошло 90 ДТП.

Вопрос о штрафах к подрядчикам так и остался без ответа.

Не заметил Владимир Слепцов и еще одного вопроса ярославцев: он касался данных по организации, которая выполняет функции генерального подрядчика. Мэрия говорит, что это МУП «Городское спецавтохозяйсто», однако, по информации группы «Дороги Ярославля», это ООО «ДЭП № 17».

«Мэрией Ярославля, и как следствие, средствами массовой информации допускаются неточности в информировании жителей об уборке улично-дорожной сети, а именно генеральным подрядчиком называется МУП «Городское спецавтохозяйство». Информация о взаимодействии заказчика с ООО «ДЭП № 17» и его ответственности за уборку улично-дорожной сети Ярославля отсутствует», — сообщают активисты группы «Дороги Ярославля».

По данным ИА REGNUM, в настоящее время по этому вопросу в МУП «Городское спецавтохозяйство» направлен депутатский запрос.