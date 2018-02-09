Ярославль, 9 февраля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров назвал пошлостью использование слова «Гардарика» в туристическом бренде Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне власти региона представили общественности концепцию туристического бренда со слоганами «Ярославия — среднерусская Гардарика» и «Ярославия — украшение России».

Yarregion.ru Вариант визуализации бренда Ярославской области

«Имя «Гардарика» — иностранное, не русское, никогда русскими в отношении своей страны не использовавшееся. Принять его для своей страны — такая же пошлость и отсутствие самоуважения, как называть её «Раша», а в случае «туристического бренда» это ещё и попытка торговать такой унизительной пошлостью. Имя «Гардарика» использовалось частью иностранцев только в применении к Новгородской земле и части западных русских земель. К Северо-Восточной Руси, одним из исторических центров которой был и остаётся Ярославль, это имя не применялось. Следовательно, такое именование — простое провинциальное невежество. Оно оскорбительно по отношению к Ярославлю — одному из первородных очагов нашей государственности и культуры. Безвкусица изобретателей «бренда» проявляется и в фальшивом названии «Ярославия», которое исторически никогда не существовало, придумано недавно, искусственно, людьми невежественными. Называть свою землю таким образом такая же глупость, как говорить «Ростовия», «Суздалия» или «Костромомия», — сказал главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Разработка бренда, как следует из данных портала госзакупок, обошлась бюджету области в 1,38 млн рублей, исполнителем была компания «ИнтелМедиа» из Санкт-Петербурга.