Москва, 9 февраля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Скачки со стоимостью валюты в России сделали прививку от взятия валютной ипотеки на ближайшие несколько лет. При этом, средняя сумма одного рублевого кредита в 2017 году была менее 2 млн рублей, а валютного — около 50 млн рублей, то есть налицо расслоение по доходам заемщиков и их способности обслуживать кредит, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Такой рост объемов кредитования возник из-за резкого снижения процентных ставок, — отметил эксперт. — Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла значения в 9,8%, а полученной в начале года — снизилась до 10,5%».

Улучшилось и качество обслуживания кредитов, на начало 2018 года доля просроченной задолженности по ипотечному кредитованию снизилась до 1,3% против 1,6% в 2016 году. Забавно, что эти цифры так удивляют многих экономистов, не ожидавших бурного роста кредитования на фоне снижения реальных доходов населения.

«Оказывается, мантры самих граждан о том, что стоимость кредитов по двузначным ставкам и отсутствие денег на руках не способствует развитию потребления и роста экономики, действительно имеют под собой основание.

И рост ипотеки продолжится далее, пока ставки не вырастут снова, хотя банки и строители ведь могут научиться зарабатывать на оборотах, а не максимальной марже здесь и сейчас», — пояснил Федоров.

А для ускорения процессов (выборы уже скоро), в январе 2018 года Владимир Путин поручил Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам обеспечить возможность приобретения жилья по ипотеке к 2025 году для 50% семей, напомнил он.

Совету совместно с Центральным банком и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию поручено увеличить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, до 2 миллионов в 2025 году (судя по объявленным цифрам, такой объем позволит иметь собственное жилье всем семьям страны, пусть и в кредит).

Объем строительства жилья должен достигнуть 120 млн кв. м. в год. Это позволит не только полностью насытить рынок, но и заменить ветхую часть жилого фонда, а также обновить инфраструктуру городов и сел.

По его мнению, эти изменения говорят только об одном — ставки по ипотеке в 2018 году расти не будут, а насчет снижения дебаты в правительстве продолжаются, но там готовы к субсидированию. Ипотека должна оживить строительную отрасль и дать дополнительный толчок экономике, а банкам и государству доход.

«Для граждан этот год однозначно дает возможность брать ипотеку по рублевым ставкам в районе 7−9%, а валютные ставки, ввиду их неоднозначности, успехом пользоваться не будут. Но есть один момент — ослабление доллара в глобальных масштабах будет продолжаться.

Поэтому валютная ипотека будет более легкой в выплатах существующих договоров, а вот новые учитывают разность стоимости валют и их привлекательность будет слабой (банки не готовы предлагать много)», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем выданных рублевых ипотечных кредитов в России увеличился до 2 трлн рублей, сообщил Банк России. Доля валютной ипотеки в общем объеме задолженности к концу года составила лишь 0,8%.

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