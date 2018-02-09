Санкт-Петербург, 9 февраля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Экспозиция, посвященная истории взаимоотношений России и Китая в последние десятилетия, открылась в Китайском культурном центре Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы. Китайский культурный центр расположился в одном из павильонов комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове, где уже функционирует Российско-Китайский бизнес-парк.

ККЦ в СПб Китайский культурный центр в Петербурге

В музее на площади 600 кв. метров представлены сувениры, картины, фотографии, награды и многие другие экспонаты, имеющие отношение к 19-летней истории Китайского общества в Санкт-Петербурге, российско-китайским политическим, общественным и культурным связям.

«В центральной части музея размещена обширная экспозиция, посвящённая Весёлому празднику Весны в Санкт-Петербурге. Это ежегодное мероприятие, которое организуется на правительственном уровне и в настоящее время является одним из брендов культурной столицы России», — отметили организаторы музея.

Экспозиция подготовлена при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге.

Помимо музея, в Китайском культурном центре оборудованы помещения для проведения различных занятий и мастер-классов, залы для переговоров и офисы.

Добавим, что Российско-Китайский бизнес-парк в «Ленэкспо» в течение года принимает порядка 200 делегаций из Китая. В 2018 году в бизнес-парке планируется открытие Китайского оздоровительного центра.