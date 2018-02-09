Ярославль, 9 февраля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. На совещании в мэрии Ярославля мэр города выразил обеспокоенность по поводу количества испеченных на Масленицу блинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэр Ярославля печет блины

Владимир Слепцов поручил своим подчиненным сделать так, чтобы блинов хватило всем, причем без очередей:

«Масленичная неделя традиционно славится большим количеством блинов. А вот что будет с блинами, чем мы удивим жителей Ярославля? В том году мы сделали огромнейший блин, три тонны, тридцать тысяч блинов ярославцы напекли. В этом году, мы, естественно, не будем повторять. Но изобилие блинов должно быть на Масленице, потому что очень много ярославцев и гостей посетят праздничные мероприятия. Вот чем вы удивите, какими блинами? Какое количество? Не будут ли это одно или два шале, в которых сформируются очереди?», — спросил мэр Ярославля.

На это ему ответили, что во всех кафе и ресторанах города разработано масленичное меню, куда обязательно входят и блины. Организовано 11 торговых точек по продаже блинов во всех парках города, у ДК, в музеях, зоопарке, торговых центрах.