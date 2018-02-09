«Чтобы хватило всем»: мэр Ярославля поручил обеспечить горожан блинами
Ярославль, 9 февраля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. На совещании в мэрии Ярославля мэр города выразил обеспокоенность по поводу количества испеченных на Масленицу блинов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Владимир Слепцов поручил своим подчиненным сделать так, чтобы блинов хватило всем, причем без очередей:
«Масленичная неделя традиционно славится большим количеством блинов. А вот что будет с блинами, чем мы удивим жителей Ярославля? В том году мы сделали огромнейший блин, три тонны, тридцать тысяч блинов ярославцы напекли. В этом году, мы, естественно, не будем повторять. Но изобилие блинов должно быть на Масленице, потому что очень много ярославцев и гостей посетят праздничные мероприятия. Вот чем вы удивите, какими блинами? Какое количество? Не будут ли это одно или два шале, в которых сформируются очереди?», — спросил мэр Ярославля.
На это ему ответили, что во всех кафе и ресторанах города разработано масленичное меню, куда обязательно входят и блины. Организовано 11 торговых точек по продаже блинов во всех парках города, у ДК, в музеях, зоопарке, торговых центрах.