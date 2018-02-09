Москва, 9 февраля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, в большинстве регионов России антициклон, который обеспечивал большинство территорий морозами, в конце недели (10—11 февраля) уходит с синоптической карты, сообщили в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

С 9 февраля в большинстве районов ожидается потепление на 3−6 градусов. Регионы накроет снег с дождём.

В частности, с — 12 до — 3 градусов спадут морозы в Москве. Максимальная температура воздуха в столице составит — 3, — 5 градусов, по области — 2, — 7, местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-восточного направления 3−8 м/с.

В Центральном федеральном округе 9−10 февраля ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега.

В Южном ФО на большей части округа также пройдет снег, мокрый снег, дождь, гололедно-изморозевые явления.

В Крыму 11 февраля пройдет сильный дождь, ветер 15−20 м/с, 12 февраля сильные осадки (дождь, переходящий в снег).

В Северо-Кавказском ФО синоптики прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедицу. Порывы ветра могут достигать до 23 м/с.

В Сибирском ФО будет морозно, но тоже выпадет снег. Ожидается метель, ветер достигнет 15−20 м/с.

В Дальневосточном ФО также пройдут сильные снегопады, метель, на побережье ветер 22−27 м/с (до 33 м/с).

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали, что в Россию в конце недели (9−11 февраля) придёт новый циклон, который принесет потепление и снегопады.

Напомним, 2—4 февраля в Центральном ФО, в частности в Москве и Подмосковье, прошел мощнейший снегопад.

Причиной самого сильного за последние 100 лет снегопада стал активный средиземноморский циклон.

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