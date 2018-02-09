Вашингтон, 9 февраля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Объем государственного долга за время нахождения на посту президента США Дональда Трампа увеличился на $544 млрд и составляет на данный момент $20,494 трлн, сообщил 8 февраля телеканал CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Сотрудники издания проанализировали достигнутое ранее соглашение между демократами и республиканцами в Конгрессе США и пришли к заключению, что до марта 2019 года американское правительство может вновь прибегнуть к заимствованиям.

Вопрос об очередном повышении уровня госдолга пока не стоит — в США его решение требует исполнения отдельных процедур — однако повышение лимита заимствований принципиально не отвергается. Потому текущий, замороженный на уровне в $20,456 трлн госдолг повышаться не будет, а необходимые операции, связанные с бюджетом, будут выполняться с дефицитом.

Издание также отмечает, что указанный «официальный» объем госдолга в $20,456 трлн на самом деле составляет $20,494 трлн, так как сумма объединяет иные виды задолженностей.

Напомним, в ходе избирательной кампании 2016 года Трамп сообщал, что намерен решить проблему долга США в течение двух президентских «сроков». По его словам, выходом из ситуации, в которой Соединенные Штаты должны триллионы, должен стать экономический рост.

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