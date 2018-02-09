Калуга, 9 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Читайте также: Сотрудница калужского банка обворовала 132 клиента

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В Калужской области суд вынес приговор двум мошенникам, присвоившим себе кругленькую сумму из средств предприятия. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев 9 февраля, обвинения в хищении свыше 1,2 млн рублей были предъявлены конкурсному управляющему сельскохозяйственной организации Сухиничского района и его 33-летнему знакомому предпринимателю.

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Следствием и судом установлено, что конкурсный управляющий реализовывал залоговое имущество находящегося в стадии банкротства предприятия и направлял часть денежных средств на погашение задолженности перед кредиторами, а часть присваивал себе.

Кроме того, подозреваемый заключил со знакомым бизнесменом фиктивный договор хранения имущества вверенной ему организации. Перечисляемые на счёт предпринимателя деньги соучастники делили между собой.

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В общей сложности мошенническим путём злоумышленники похитили свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению кредитора, которому стало известно о махинациях конкурсного управляющего.

Приговором суда управляющему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, его соучастнику 1,6 года тюрьмы. Однако оба срока условные. Конкурсный управляющий освобожден от назначенного наказания в связи с амнистией.

Но ущерб, причинённый кредитору, мошенникам все же придётся возместить. Судом признано право на удовлетворение гражданского иска кредитора о взыскании ущерба. Размер возмещения будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года в Калужской области было направлено в суд ещё одно уголовное дело о крупном мошенничестве. В хищении свыше 4 млн рублей заподозрили местную жительницу. По данным следствия, женщина, являясь председателем одного из гаражно-строительных кооперативов Обнинска, под предлогом строительства 25 гаражей присвоила денежные средства соинвестора.