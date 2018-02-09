Ярославскую Масленицу откроет министр культуры
Ярославль, 9 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. «Главную Масленицу Страны» в Ярославле посетит министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.
Визит будет короткий, но высокому гостю планируют показать торжественное открытие праздника, ряд федеральных объектов, в том числе театр имени Волкова, зону ЮНЕСКО.
«Мы приглашали его на юбилей Золотого кольца, он обещался приехать, но в последний момент все сорвалось. Надеюсь, что в этот раз все получится. Несмотря не непродолжительность визита, мы хотим успеть показать город и обсудить возможности взаимодействия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
Ярославцы тем временем активно готовятся к празднику: в частности, планируется установить на главной площади гигантский самовар. Горожан и гостей ждет множество развлечений в центре города с 11 по 18 февраля.