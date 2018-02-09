Ярославль, 9 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. «Главную Масленицу Страны» в Ярославле посетит министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Визит будет короткий, но высокому гостю планируют показать торжественное открытие праздника, ряд федеральных объектов, в том числе театр имени Волкова, зону ЮНЕСКО.

«Мы приглашали его на юбилей Золотого кольца, он обещался приехать, но в последний момент все сорвалось. Надеюсь, что в этот раз все получится. Несмотря не непродолжительность визита, мы хотим успеть показать город и обсудить возможности взаимодействия», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Ярославцы тем временем активно готовятся к празднику: в частности, планируется установить на главной площади гигантский самовар. Горожан и гостей ждет множество развлечений в центре города с 11 по 18 февраля.