Ярославль, 9 февраля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. 9 февраля на традиционном общегородском совещании мэр Ярославля велел включить витамины в питание детей в детских садах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Владимир Слепцов поинтересовался у своих подчиненных, какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в детских садах и школах города. Получив ответ, что она остается стабильной, за последнюю неделю нет ни роста, ни снижения, а в преддверии сезонных вспышек гриппа начата С-витаминизация, мэр попросил продолжить эту работу и добавить в детское меню витаминов.

«Прошу эту работу продолжить, в детских садах скорее всего через сбалансированное и правильное питание, увеличить количество витамина С в продуктах. Если выбор есть — яблоко или апельсин, то лучше апельсин», — распорядился глава города.

Как сообщает Роспотребнадзор по Ярославской области, в настоящее время в регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, который соответствует среднемноголетним показателям. В течение недели обратились за медицинской помощью чуть более 7 тысяч человек, основной диагноз — ОРВИ. Заболеваемость не превышает эпидемический порог.