Киев, 9 февраля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Киберполиция на Украине планирует легализовать криптовалюту, заявил заместитель главы департамента киберполиции Александр Гринчак, сообщает 9 февраля «Эспрессо.TV».

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По его словам, криптовалюта на Украине на данный момент никак не регулируется, что позволяет злоумышленникам использовать валюту для продажи наркотиков и оружия. Также хакеры совершают мошенничества, воруя десятки тысяч долларов у граждан Украины.

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«Человек обманутый, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил — это чистое мошенничество», — сказал Гринчак.

Он отметил. что киберполиция занимается разработкой предложений, которые легализуют криптовалюту, а, значит, дадут возможность ее контролировать. Предложения киберполиции уже рассматриваются украинским правительством.

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Напомним, на Украине не признана криптовалюта платежным средством. Национальный банк Украины, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и национальная комиссия по регулированию рынков не признают криптовалюту.

Также украинское законодательство никоим образом не регулируют оборот криптовалюты.