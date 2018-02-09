Калуга, 9 февраля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Не имеющая аналогов в мире технология формования трехмерных крупногабаритных оптических конструкций из монолитного оптического поликарбоната создана учеными Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина. Как сообщил 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин, разработанная для боевой авиации технология нашла применение в гражданском секторе, в частности при изготовлении остекления для сельскохозяйственного самолета Т-500 и морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».

Фото пресс-службы ОНПП Технология Фундаментальными исследованиями на предприятии заняты 767 человек

Между тем, по итогам 2017 году на «Технологии» создано 116 научных работ в рамках государственных контрактов на 213 млн рублей. В настоящее время на предприятии приступили к реализации обязательств на полмиллиарда рублей. Кстати, согласно программе инновационного развития, этот показатель через два года может достигнуть 1,3 млрд рублей.

Напомним, фундаментальными и прикладными исследованиями на предприятии заняты 767 человек. В их числе 79 имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

«Стратегия научно-производственного развития предприятия до 2025 года предусматривает увеличение номенклатуры продукции, расширение рынков сбыта, увеличение доли продукции гражданского назначения до 50%. Без науки в решении этих задач не обойтись», — заявил Андрей Силкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимум четыре предприятия оборонной сферы Калужской области в ближайшее время могут быть переориентированы на выпуск продукции для гражданского сектора.

Так, потенциал для решения этой задачи имеют АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», ОАО «Калужский двигатель» и другие заводы, связанные с оборонно-промышленным комплексом региона. По мнению правительства области, у этих предприятий есть хорошая возможность выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию в авиационной, космической и медицинской сферах, а также в области приборостроения, транспорта и механизации сельского хозяйства.

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