Москва, 9 февраля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Профильные комитеты Госдумы подготовят проект постановления в связи с решением CAS, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

Ранее CAS отклонил иски 32 граждан РФ, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

«Есть поручение подготовить проект (заявления) Госдумы, и мы его обсудим в течение сегодняшнего дня, если оно будет проработано, подготовлено. Двойные стандарты недопустимы, мы живем по законам, и когда берут законы, перечеркивают, мы должны дать оценку — самую строгую и решительную», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе заседания депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) обратил внимание на то, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Может, поручить комитету по спорту подготовить постановление — как-то отреагировать на эту пощечину», — сказал парламентарий.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что решение CAS оправдать, но не допустить российских спортсменов к Олимпиаде — политическое. И предложил спортсменам обратиться в ЕСПЧ.