Москва, 9 февраля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Облачная погода принесет незначительный объем осадков в Москве днем 9 февраля, сообщает Гидрометцентр. Местами будет идти снег, температура воздуха поднимется до — 5.-3°.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

На погоду в последний рабочий день недели окажет влияние теплый циклон, который будет поддерживать температуру на одном уровне в течение ближайших дней.

Ветер юго-восточный, 5−10 м/с, атмосферное давление к вечеру понизится до 752 мм рт. ст.

Температура воздуха в Московской области местами будет опускаться до 8−10 градусов мороза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что климатическая норма по снегу в Москве с начала зимы перевыполнена более чем в 1,5 раза.

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