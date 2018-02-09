Москва, 9 февраля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Банк России с 9 февраля Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансово-промышленный капитал» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что в банке выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в ходе проверки в банке «Финансово-промышленный капитал» установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности.

Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Однако руководство не предприняли действенных мер по нормализации урегулированию его деятельности.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов банк «Финансово-промышленный капитал» занимал 297 место в банковской системе Российской Федерации.

Отметим, московский банк «Финансово-промышленный капитал» — участник системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, Банком России с 6 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития (г. Тюмень).

Напомним, с начала 2018 года отозваны лицензии у пяти российских банков.

За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков. За последние четыре года отозваны лицензии у 359 российских банков.

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