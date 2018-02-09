Волгоград, 9 февраля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В Волгограде пожар выгнал на улицу 50 жителей многоэтажного дома. По информации регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл сегодня рано утром, 9 февраля, в Советском районе областного центра.

skeeze Пожар

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На улице Алексеевской в десятиэтажном доме произошла утечка газа, а затем последовало возгорание. Пожарных на место ЧП вызвали жильцы дома.

На кухне одной из квартир горела мебель. Но помощь пожарных не потребовалась. С огнём хозяева квартиры справились самостоятельно. Между тем, эвакуация жильцов все же проводилась. На улицу были выведены 50 жильцов из подъезда многоэтажки, где произошёл пожар.

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По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность газового оборудования.

«Утечка с возгоранием произошла на восьмом этаже. Лопнул гибкий шланг, идущий от трубы до плиты, и загорелся. На данный момент жильцов запустили обратно. Утечку устранили, пожарная и скорая уехали», — поделились очевидцы в соцсетях.

Добавим, что в результате пожара никто не пострадал.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном МЧС, за прошедшие сутки (8 февраля) в Волгоградской области произошло семь пожаров. Погибших и пострадавших нет.