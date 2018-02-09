Калуга, 9 февраля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Калужская область готовится отметить 100-летие Красной армии — Вооруженных сил России. О планах проведения этого значимого мероприятия речь шла на заседании регионального правительства с участием представителей профильных ведомств и министерств, а также представители власти всех районов, передаёт ИА REGNUM 9 февраля.

Скришот страницы admoblkaluga.ru На заседании областного оргкомитета «Победа»

Как уточнили в пресс-службе правительства, заседание областного оргкомитета «Победа» прошло в режиме видеоконференции.

Так, к этому событию приурочен месячник спортивной и оборонно-массовой работы, который проходит в области с 23 января по 23 февраля. В регионе также состоятся конкурс исполнителей солдатской и военной песни «Служу Отечеству» и областной конкурс рисунка «Наша армия». В образовательных организациях пройдут встречи с ветеранами, тематические беседы, уроки мужества, выставки и спортивные соревнования.

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Делегация юнармейцев области из 115 человек примет участие в масштабной реконструкции сражений февраля 1918 года в подмосковной Кубинке.

Центром празднования 100-летия создания армии станет местный парк «Патриот», куда съедутся порядка пяти тысяч юнармейцев из разных регионов страны. Калужане также примут участие в первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я — Юнармия!»

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22 февраля на площади Победы Калуги состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню к могиле Неизвестного солдата. В областном центре пройдут тематические лекции в библиотеках, концерты. В спортивном зале Центра «Красная Звезда» состоятся военно-спортивные соревнования «Призывник» среди команд сузов, а в Инновационном культурном центре — конкурс военно-патриотической песни «Опаленные временем» среди студентов и работающей молодёжи.

Праздничные торжества также пройдут в городах воинской славы области — Малоярославце и Козельске и в других муниципалитетах.

Напомним, днём рождения Красной армии — Российских Вооруженных Сил принято считать 23 февраля 1918 года. Тогда началась запись добровольцев, и под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь страны. Однако фактически Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана 28 января 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР.