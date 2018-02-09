Москва, 9 февраля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Жители России практически перестали брать ипотечные кредиты в иностранной валюте. В 2017 году Центробанк РФ выдал лишь11 таких займов, сообщает сайт bankinform.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Отмечается, что пик популярности такого вида кредитования пришёлся на 2007 год, и с тех пор продолжает неуклонно падать. Несмотря на то, что граждане страны почти перестали обращаться в банки за ипотечными кредитами в иностранной валюте, некоторые заёмщики по-прежнему остаются должны финансовым организациям.

«По России в целом долги составляют 42,5 млрд рублей, половина из которых приходится на Москву. В Свердловской области объем задолженности равен 346 млн рублей (это 0,2% или одна пятисотая часть общего ипотечного портфеля области), в Челябинской — 321 млн, в Тюменской (с округами) — 186 млн», — сообщают эксперты издания.

Также отмечается, что жители Курганской области в 2017 году закрыли все задолженности по таким ипотечным кредитам, и регион стал одним из восьми субъектов РФ, «не имеющих портфеля валютной ипотеки».

Отметим, что значительная часть задолженности по кредитам в иностранной валюте остается просроченной. Связано это, в первую очередь, с тем, что курс национальной валюты обрушился практически в два раза в 2014 году, и многие заёмщики просто не смогли выплачивать проценты по инвалютным займам.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году объем выданных ипотечных кредитов в России увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн рублей.

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В Банке России отметили, что в течение всего года происходило снижение рублевой ставки по кредитам населению. Если в декабре 2016 года она составляла 11,54%, то к концу 2017 года банки выдавали рублёвые займы в среднем 9,79% годовых.

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