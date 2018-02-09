Челябинск, 9 февраля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники таможни пресекли попытку ввоза на территорию Россию запрещённых продуктов питания. Речь идёт о партии яблок весом в 18 тонн и свиного шпика весом 19 тонн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления Челябинской таможни 9 февраля, партия «санкционки» была обнаружена в Карталинском районе при проверке грузовых автомобилей.

OanaNegru Яблоки

Читайте также: В Челябинскую область стали ввозить меньше санкционных продуктов питания

Транспорт с товаром следовал из Казахстана в Челябинск и Москву. Оказалось, что перевозимый товар, согласно маркировке, был произведён в странах Евросоюза.

В настоящее время фрукты уже пустили под бульдозер на специальном полигоне. Свиной шпик, в связи с особыми условиями утилизации, ожидает уничтожения.

Ранее по теме: В Челябинской области уничтожили 800 кг санкционных лимонов

В Оренбургскую область не пустили 160 тонн мандаринов из Казахстана

Добавим, что, по данным регионального управления Россельхознадзора, накануне, 8 февраля, специалисты ведомства не пустили в Челябинскую область 21,6 тонны свежего чеснока из Казахстана. Груз с подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска был задержан на российско-казахстанском участке границы в пункте пропуска «Троицк». Партия чеснока происхождением из Узбекистана следовала из Казахстана в Москву. Товар был возвращён в Казахстан.

Читайте также: В России за 2,5 года уничтожено почти 19 тыс. тонн «санкционки»

Как сообщало ИА REGNUM, в России за два с небольшим года (с 6 августа 2015 года по 18 декабря 2017 года) было задержано 19,2 тыс. тонн контрабандной продукции, больше всего — 18,5 тыс. тонн — продукции растениеводства. Вся незаконно ввезённая продукция подлежит уничтожению. На полигонах за это период было уничтожено 18,9 тыс. тонн продукции, поступившей из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.